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Украинский военнопленный Евгений Церуш рассказал, что командование ВСУ бросило солдат на передовой без воды и питания, пишут «Известия».

Он отметил, что после того, как попал в плен к россиянам, его накормили и напоили. Церуш рассказывает, что стало намного легче. До этого украинские солдаты много дней находились без воды, а одну банку тушенки делили на всех.

Подразделения российских ВС окружили позицию ВСУ и в результате обстрела уничтожили командира взвода. После этого украинские солдаты сложили оружие для того, чтобы сохранить свои жизни.

Военнопленные рассказывают, что украинские командиры считали их пушечным мясом, а командир батальонно-тактической группы заявлял, что ему без разницы, где они умрут.

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