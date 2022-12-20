Как сообщает портал «Русская весна», в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен бронированный автомобиль вооруженных сил Украины ударным беспилотным летательным аппаратом армии России «Форпост».

Военкоры «Русской весны» опубликовали соответствующие кадры с уничтожением украинской бронетехники российским ударным беспилотником «Форпост». Как видно на опубликованных кадрах, управляемый снаряд прилетает точно в цель, что не оставляет украинской бронетехника ни малейшего шанса.

Напомним, что российский ударный БПЛА «Форпост» способен находиться в воздухе на протяжение 18 часов, а дальность его полета составляет 250 км. Ударный беспилотник может не только вести визуальную разведку, но также подсвечивать цели противника лазерным лучом, что позволяет наносить по ним удары при помощи высокоточных боеприпасов. Таким образом, «Форпост» может подсвечивать лазером цели для поражения их высокоточным 152-мм снарядом «Краснополь».