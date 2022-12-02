Российские войска продолжают зачистку Новоселовского, который расположен примерно посредине между населенными пунктами Сватово и Купянск. Полный контроль над поселком позволит российским войскам улучшить свои позиции на Сватовском направлении.

ВСУ провели очередную атаку в направлении Кременной, которая закончилась полным провалом. Теперь украинское военное командование решило перебросить сюда дополнительную артиллерию с других участков фронта. Сообщается, что под Кременную могут перебросить несколько батарей словацких САУ Zuzana и американских гаубиц М777, которые входят в состав 45-й артиллерийской бригады ВСУ, которые ранее дислоцировались в районе Запорожья. Это может привести к плачевным результатам для ВСУ, в случае неожиданной контратаки ВС РФ на Запорожском направлении.

На участке фронта возле Херсона российским войскам удалось прочно закрепиться на левом берегу Днепра. Теперь российская артиллерия не позволяет сделать то же самое своим оппонентам, ежедневно нанося удары по позициям ВСУ. За последние сутки были уничтожены позиции украинских военных в Чернобаевке, Матросовке и в городе Херсон. В социальных сетях украинские военные, которые находятся в городе Херсон, жалуются, что их позиции постоянно находятся под огнем российских снайперов, минометчиков и артиллеристов.