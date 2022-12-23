Как сообщает «Российская газета», в ходе различных вооруженных конфликтов 57-мм орудия АЗП-57 с зенитного артиллерийского комплекса более известные, как «адские молотилки», устанавливались на различные транспортные средства.

Обычно они устанавливались на такие самоходные платформы, как ЗиЛ, Урал, КамАЗ, КрАЗ, иностранные грузовики, танковые тягачи, а также шасси, на которых ранее базировались артиллерийские комплексы противовоздушной обороны. Поэтому и в ходе проведения СВО данные орудия пользуются популярностью у военнослужащих ВС РФ. В первую очередь их используют для подавления огневых точек противника на земле.

Военный корреспондент Астрахань в своем Telegram-канале опубликовал небольшой ролик, где показал очень необычную импровизированную артиллерийскую самоходную установку. Скорострельное зенитное орудие было установлено российскими бойцами на трелевочный трактор ТДТ-55 отечественного производства, который имеет хорошие показатели проходимости по пересеченной местности.