Как сообщает «Российская Газета», под Марьинкой, которая находится на территории Донецкой Народной Республики, российские военные совершили очередной героический поступок. Проект WarGonzo в своем Telegram-канале опубликовал историю о том, как российские военные смогли спасти горящий самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» от детонации боекомплекта.

Соответствующие кадры, на которых видно, как объятый пламенем российский миномет тушат военнослужащие ВС РФ были опубликованы в Сети. Судя по опубликованным кадрам, видно, как один из российских военнослужащих пытается погасить пожар миномета «Тюльпан» с помощью огнетушителя. Далее к нему на помощь приходят его сослуживцы, которые подогнали грузовик с водой. В результате слаженных действий российских военнослужащих пожар и угроза детонации боекомплекта были ликвидированы.

За действиями российских бойцов наблюдал оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата, который и смог записать кадры самоотверженной борьбы военнослужащих ВС РФ с огнем внутри самоходного миномета.