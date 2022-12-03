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Очередная попытка военнослужащих ВСУ атаковать в направлении Песков закончилась разгромом атакующей стороны. Бойцами батальона «Сомали» при поддержке военнослужащих «Спарты» была отражена попытка атаки подразделений вооруженных сил Украины. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Telegram-канале WarGonzo.

Сообщается, что на Авдеевском направлении бойцы вооруженных сил Украины предприняли попытку массированной атаки, которая закончилась уничтожением значительных сил наступающей стороны. На опубликованных кадрах видно, как в полях Донбасса горит сожженная украинская техника.

Напомним, что в ноябре один из бойцов, который воюет в составе батальона «Сомали» НМ ДНР, смог снять на видео момент тяжелейшего штурма населенного пункта Пески. Отмечается, что автор видео с позывным «Мустафа» получил три ранения во время штурма, причем одно из них было прямо в глаз.

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