Очередная попытка военнослужащих ВСУ атаковать в направлении Песков закончилась разгромом атакующей стороны. Бойцами батальона «Сомали» при поддержке военнослужащих «Спарты» была отражена попытка атаки подразделений вооруженных сил Украины. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Telegram-канале WarGonzo.

Сообщается, что на Авдеевском направлении бойцы вооруженных сил Украины предприняли попытку массированной атаки, которая закончилась уничтожением значительных сил наступающей стороны. На опубликованных кадрах видно, как в полях Донбасса горит сожженная украинская техника.

Напомним, что в ноябре один из бойцов, который воюет в составе батальона «Сомали» НМ ДНР, смог снять на видео момент тяжелейшего штурма населенного пункта Пески. Отмечается, что автор видео с позывным «Мустафа» получил три ранения во время штурма, причем одно из них было прямо в глаз.