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Как сообщает «Царьград», командир батальона 2-го армейского корпуса Народной Милиции ЛНР с позывным «Чечен» сообщил, что в районе Лисичанска подразделения вооруженных сил Украины постоянно покидают свои позиции.

По словам командира, российская армия еще в середине декабря начала активно продвигаться в сторону оборонительных рубежей ВСУ на Лисичанском направлении. Сообщается, что на сегодняшний день к активным наступательным действиям российская армия перешла уже практически по всей линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Из-за того, что украинские военнослужащие просто сбегают с передовой, командование ВСУ вынуждено перебрасывать иностранных наемников на Лисичанское направление. Тем не менее, по словам «Чечена», российские вооруженные силы продолжают понемногу выдавливать с позиций украинскую армию. На каких-то участках фронта они сами покидают удерживаемые позиции, где-то приходится их полностью уничтожать, отметил командир НМ ЛНР.

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