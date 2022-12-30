Как сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошлые сутки подразделения Народной милиции ЛНР вели активные наступательные действия, в результате которых вооруженные силы Украины понесли значительные потери в личном составе и боевой бронированной технике.

По информации Филипоненко, всего было ликвидировано более 85 человек личного состава военнослужащих ВСУ, 2 танка, 3 бронетранспортера, 1 артиллерийская система и 16 военных автомобилей специального назначения.

Тем не менее, противник продолжает активно обстреливать гражданское население Луганской Народной Республики. За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попали гражданские объекты, которые находятся на территории таких городов, как Стаханов, Алчевск и Брянка. Всего украинские военные выпустили 19 ракет из РСЗО HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.