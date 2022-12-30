ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошлые сутки подразделения Народной милиции ЛНР вели активные наступательные действия, в результате которых вооруженные силы Украины понесли значительные потери в личном составе и боевой бронированной технике.

По информации Филипоненко, всего было ликвидировано более 85 человек личного состава военнослужащих ВСУ, 2 танка, 3 бронетранспортера, 1 артиллерийская система и 16 военных автомобилей специального назначения.

Тем не менее, противник продолжает активно обстреливать гражданское население Луганской Народной Республики. За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попали гражданские объекты, которые находятся на территории таких городов, как Стаханов, Алчевск и Брянка. Всего украинские военные выпустили 19 ракет из РСЗО HIMARS. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Вам может понравиться

На Украине «личный информатор» Игоря Стрелкова получил 10 лет тюрьмы

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на Службу безопасности Украины, приговор от украинского суда в десять лет тюрьмы получил «личный информатор» бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Сообщается,

Военный корреспондент показал уничтожение целей ВСУ с помощью ЗРК «Оса»

Валентин Трушнин, военный корреспондент «Известий», опубликовал кадры, на которых показана работа российских военнослужащих. Военкор смог заснять, как наши бойцы сбивают украинские беспилотники-разведчики. Он рассказал, что находится на позициях ПВО. Показал

На Запорожское направление прибыли танки Т-80 БВ ВС РФ

Как сообщает РИА Новости, на Запорожском направлении были замечены российские танки Т-80 БВ, которые по своим характеристикам значительно превосходят танки вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было выложено на портале издания.