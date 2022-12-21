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В Telegram-канале «Старше Эдды» были опубликованы видеокадры, на которых можно увидеть горящую бронетехнику вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие из 144-й Ельнинской мотострелковой дивизии Смоленской области удерживают оборонительные рубежи и продолжают уничтожать личный состав и бронированную технику противника.

На опубликованных коротких видеороликах видно, как российские военнослужащие смогли уничтожить украинский танк, который остановился в поле и продолжает гореть и дымится после прямого попадания. На другом ролике видно, как пламенем и клубами черного дыма объята украинская бронированная машина пехоты. Также опубликовано видео с обстрелом российской артиллерии украинского опорного пункта, который расположен в лесопосадке.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу российского президента Владимира Путина. Главной целью спецоперации является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.

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