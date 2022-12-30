Корреспонденты РИА Новости пообщались с бойцами частной военной компании «Вагнер», которые рассказали журналистам одну историю, как они проводили эвакуацию мирного населения в окрестностях населенного пункта Артемовск во время обстрела со стороны танка вооруженных сил Украины.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что военнослужащие украинской армии оборудуют свои огневые точки непосредственно возле гражданских зданий. Также они добавил, что после того, как бойцы ВСУ отходят из ранее занимаемых позиций, то они в течение нескольких дней ведут неизбирательный артиллерийский огонь по ранее занимаемым местам.

Именно в один из таких артиллерийских обстрелов бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось заниматься эвакуацией гражданского населения. Под плотным огнем артиллерии противника и танка, российские бойцы эвакуировали двух мужчин преклонного возраста и двух женщин, одна из которых была неходячая. Боец сообщил, что, не смотря на постоянные обстрелы, они погрузили женщину в автомобиль и смогли доставить гражданских до места дальнейшей эвакуации.