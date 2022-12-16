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На страницах портала «Военное дело» опубликовано видео, как российскими штурмовыми отрядами в поддержке с танковой бригадой и артиллерией были уничтожены позиции украинских силовиков. Военнослужащими Народной Милиции Донецкой Народной Республики продолжается освобождение территорий, захваченных украинскими боевиками.

Согласно сообщению пресс-службы НМ ДНР, военными 100-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса регулярно ведется огонь по украинским боевикам, находящимся в районе села Невельское.

Военный корреспондент НМ ДНР Павел Грузин рассказал, что танкистами и артиллеристами наносится огневое поражение по противнику в районе населенного пункта Невельское, тем самым поддерживая пехотные отряды и облегчая для них продвижение вперед. В результате слаженной работы бойцов НМ ДНР были нанесены огневые удары по укрепрайонах противника. По итогу было уничтожено несколько укреплений украинских боевиков.

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