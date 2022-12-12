Как сообщает издание The Drive, один из американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit был вынужден совершить аварийную посадку на аэродроме Уайтмен, который находится в штате Миссури.

Инцидент с бомбардировщиком ВВС США произошел еще 10 декабря во время военных учений. Пилот 509—го бомбардировочного авиакрыла доложил в центр полетов о неисправности и запросил разрешение на совершение аварийной посадки. После того, как бомбардировщик приземлился, на его борту начался пожар. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, что на вооружении американской армии стоит 20 малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit. Интересным является тот факт, что это самый дорогой самолет в истории. Его стоимость без установленного оборудования составляет примерно один миллиард долларов. Если говорить о полностью готовом бомбардировщике, то цена возрастает ровно в два раза.