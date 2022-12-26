Как сообщает сетевое издание «Обзор газет», в Китае зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Больничная система страны не может справиться с растущим числом граждан, которым необходимо оказать помощь для лечения болезни.

По всей стране зафиксировано несколько миллионов заболевших. В китайских медицинских учреждениях не хватает свободных мест, чтобы оказать помощь новым больным, которых с каждым днем становится все больше и больше.

Напомним, что еще до недавнего времени в Китае соблюдались строгие правила по борьбе с COVID-19, однако затем правительство их отменило. Теперь в стране возникла настоящая неопределенность с большим числом заболевших граждан. Эксперты сообщают, что Национальная комиссия здравоохранения просто не успевает учитывать все случаи заболеваний из-за массового распространения заболевания.

Также сообщается о загруженность китайских крематориев, что связывают с увеличившимися показателями смертности в стране.