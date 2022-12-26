ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает сетевое издание «Обзор газет», в Китае зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Больничная система страны не может справиться с растущим числом граждан, которым необходимо оказать помощь для лечения болезни.

По всей стране зафиксировано несколько миллионов заболевших. В китайских медицинских учреждениях не хватает свободных мест, чтобы оказать помощь новым больным, которых с каждым днем становится все больше и больше.

Напомним, что еще до недавнего времени в Китае соблюдались строгие правила по борьбе с COVID-19, однако затем правительство их отменило. Теперь в стране возникла настоящая неопределенность с большим числом заболевших граждан. Эксперты сообщают, что Национальная комиссия здравоохранения просто не успевает учитывать все случаи заболеваний из-за массового распространения заболевания.

Также сообщается о загруженность китайских крематориев, что связывают с увеличившимися показателями смертности в стране.

Вам может понравиться

В Киеве готов список военных для обучения управлению ЗРК Patriot

Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат рассказал, что власти Украины уже подготовили список военнослужащих, кто пройдет квалифицированное обучение для работы с американскими ЗРК Патриот. Об этом пишет РИА Новости. Игнат рассказал,

Скотт Риттер: американский ЗРК Patriot «не выживет» на Украине

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что система ПВО Patriot, которую передаст Вашингтон Киеву, не сможет «выжить» на Украине. Он подчеркнул, что данный зенитный ракетный

БПЛА, оснащенный подвесными гранатами, заставил отряд ВСУ бежать с поля боя

Как сообщает РИА Новости, около села Водяное, расположенного в окрестностях населенного пункта Авдеевка, бойцы первой Славянской бригады НМ ДНР применили беспилотный летательный аппарат, который способен сбрасывать на противника осколочные гранаты,