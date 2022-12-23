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Эмил Ефтимов, возглавляющий болгарский штаб обороны, заявил, что Минобороны страны начало отправку вооружения в Киев.

Ефтимов отметил, что вступило в действие решение парламента. По этой причине начата операция по доставке оружия, которая была запланирована совместно с руководством НАТО. Ее же утвердил глава оборонного ведомства Болгарии.

Список помощи для отправки на Украину был утвержден болгарским парламентом 9 декабря. Было указано, что из Софии в Киев будут отправлены в основном боевые припасы и легкое оружие.

Также в Болгарии внесено предложение к правительству страны оказать помощь Украине в восстановлении территорий. Также власти Болгарии будут участниками судебного иска Киева против Москвы в Европейском суде.

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