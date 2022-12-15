Как сообщает РИА Новости, Александр Богомаз, занимающий пост губернатора Брянской области, рассказал о новом обстреле населенного пункта Клинцы со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, все украинские ракеты были сбиты средствами ПВО вооруженных сил РФ.

Брянский губернатор в своем Telegram-канале написал, что по его сведениям, которые были получены от оперативных служб области, в небе над городом Клинцы была слышна работа российских противовоздушных систем обороны. По его словам, благодаря высокопрофессиональным действиям российских военных все ракеты, которые были выпущены по населенному пункту солдатами вооруженных сил Украины, были сбиты в воздухе.

Напомним, что населенный пункт Клинцы расположен всего лишь в нескольких десятках километров от границы с территорией Черниговской области Украины. В понедельник также сообщалось об обстреле данного населенного пункта со стороны позиций украинских военных.