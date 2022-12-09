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Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что отсутствовал на мероприятии в Кремле, приуроченном Дню Героев Отечества. По словам бизнесмена, «он и его парни» работали.

По информации СМИ, у Пригожина есть три звезды Героя — России, ЛНР и ДНР. Журналисты решили выяснить, посещал ли бизнесмен или награжденные бойцы ЧВК «Вагнер» торжественную церемонию в Кремле.

«Нет. Я и мои парни работаем», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» отдают свои жизни за Россию. На этом фоне, отмечал он, критики продолжают сидеть с «розовыми жопами» на диванах и бездействовать.

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