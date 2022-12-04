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Как сообщает немецкое издание Bild, в одном из центров в Мюнхене, в котором размещались беженцы из Украины, произошла драка. Как стало известно, конфликт произошел между молодой гражданкой Украины и персоналом немецкого центра, работники которого запретили украинке воспользоваться удлинителем.

Молодая девушка объяснила журналистам издания, что ей необходимо было принять участие в онлайн-семинаре, но в боксе, который предназначен для проведения занятий, отсутствовал интернет. По этой причине украинка решила продолжить занятия в свое комнате, а для того, чтобы ее ноутбук не сел раньше времени, она воспользовалась удлинителем.

Однако, по словам беженки с Украины, в ее комнату ворвались охранники центра и начали забирать удлинитель, после чего и завязалась драка. В результате драки украинка получила травму плеча и заявила, что ей теперь страшно находится в центре для беженцев.

Местные власти из социального департамента уже выразили свое сожаление из-за произошедшего. Однако они также отметили, что по правилам пожарной безопасности использование удлинителей в комнатах запрещено.

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