Как сообщает в своем материале издание «Украина.ру», украинский президент Владимир Зеленский рассчитывал в результате своего визита получить более мощные системы вооружений от своих американских партнеров, но в итоге пришлось обсуждать с Джо Байденом возможные варианты решения украинского конфликта за столом переговоров.

Стоит отметить, что Зеленский впервые с момента начала СВО покинул пределы Украины. Ведь даже для выступления в ООН, где по регламенту каждый выступающий должен присутствовать на заседании лично, ему было сделано исключение и позволено обратиться ко всем присутствующим по видеосвязи.

Как сообщает Politico, в Белом доме отказали Зеленскому в поставках дальнобойных ракет ATACMS, однако другие виды вооружений, которые еще не передавались Украине, были включены в новый пакет военной помощи. Например, предоставление Киеву американских ЗРК Patriot.

По результатам визита Зеленского в США можно сделать выводы, что американская сторона не хочет идти на серьезную эскалацию с Россией, однако и принуждать Украину к мирным переговорам не спешит. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, на данный момент ни Зеленский, ни Байден на мирное решение конфликта пока не готовы.