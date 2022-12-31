Британская компания Academy of Robotics представила свою новую разработку – беспилотного робота Милтона, который был создан для перевозки лекарств по территории университетской больницы, которая расположена в британском городе Милтон-Кинс. Робот был создан в рамках эксперимента с целью снижения нагрузки на человеческий персонал медицинского учреждения.

Для предотвращения столкновения с людьми и другими объектами робот использует сонар и технологию LiDAR. Робот выполнен в форме пингвина, на корпусе которого есть специальный люк, открывающий доступ к отсеку с лекарствами. Милтон доставляет из больничной аптеки медицинские препараты каждому пациенту в его палату.

Робот оборудован электродвигателем и является полностью автономным. Прежде чем начать работу в университетской больнице, Милтон прошел серию тестов с медицинским персоналом из разных отделений медицинского заведения. Пока Милтон трудится только в одной больнице, однако в планах компании оснастить своими изделиями и другие медицинские учреждения. Также компания планирует создать и хирургического робота, главная задача которого будет заключаться в помощи хирургу.