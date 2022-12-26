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В издании Asia Times опубликовали материал, в котором говорится, что Германия, поддерживая взаимодействие с Китаем, бросает прямой вызов Вашингтону. Автор материала считает, что Берлин не даст Соединенным Штатам разрушить его партнерские отношения с Пекином.

Энтони Блинкен, госсекретарь Штатов, решил, что должен быть в курсе всех дел между Германией, Китаем и Россией. Поэтому он позвонил Вану И, главе китайского МИД, 23 декабря. Но его попытка потерпела фиаско.

Блинкена интересовала информация о переговорах, которые лидер Китая Си Цзиньпин провел с германским президентом и главой парии Единая России Дмитрием Медведевым.

Однако Ван И отчитал Блинкена за желание вести диалог и параллельно вести политику сдерживания. Он заявил, что Пекин не даст «воткнуть себе нож в спину».

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