Донецкий депутат Владислав Бердичевский побеседовал с журналистами издания «Взгляд» на тему обстрелов мирного населения и гражданских объектов со стороны ВСУ. Как отмечает депутат украинская армия и раньше обстреливала Донбасс, однако в последнее время украинское военное командование перешло все границы, так как они без разбора наносят удары по детским садикам, школам и мирным домам.

Бердичевский заявил, что ВСУ и раньше обстреливало Горловку, наносили они и удары по Донецку в районе улицы Стратонавтов, которая находится возле аэропорта. Однако таких мощных обстрелов мирных кварталов, как сейчас еще не было.

Как отмечает эксперт в последнем обстреле Донецка, когда ВСУ выпустили около 40 реактивных снарядов по центральному району города, они попали и в детские площадки и в спортивные площадки, что, несомненно, является проявлением открытого террористического акта.

Бердичевский отмечает, что в этих районах отсутствуют военные объекты, что позволяет заявлять о том, что Зеленский и ВСУ расценивают мирных жителей Донбасса в качестве военной цели.