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Как сообщает издание «Свободная пресса», на территории Республики Беларусь необходимо в срочном порядке организовывать места для осуществления оперативного ремонта и модернизации военной техники ВС РФ, которая принимает участие в СВО.

Как указывается в материале издания, после девяти месяцев СВО уже ни у кого не осталось сомнения, что подход к организации отечественного оборонного комплекса необходимо менять, и чем быстрее, тем лучше. Однако построить дополнительные ремонтные заводы мгновенно не получится, поэтому прекрасным выходом из ситуации может стать использование производственного и технологического потенциала главного союзника РФ – Белоруссии.

В структуру Государственного военно-промышленного комитета РБ входит более тридцати предприятий, которые могут обеспечить производство, ремонт, модернизацию и своевременное техническое обслуживание военной и специальной техники ВС РФ.

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