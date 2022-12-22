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Джо Байден, президент Америки, дал четкий ответ, чем закончится специальная военная операция для Украины, если та будет вести боевые действия до конца.

В ходе пресс-конференции, которую Байден провел по итогам визита Зеленского, он пообещал, что будет помогать Киеву до тех пор, пока Украина не перестанет существовать.

Президент США уточнил, что Америка будет стоять на стороне Киева до тех пор, пока страна существует. При этом Байден не сказал, сколько еще времени отведено этому государству.

А уже спустя несколько часов американский сенат отложил голосование по оказанию новой военной помощи Украине на общую сумму 45 млрд долларов.

Вероятно, что в Вашингтоне уже считают дни, которые остались Украине, поскольку Байден усердно хвалил Зеленского за открытость к достижению мира и нежелание уступать территории.

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