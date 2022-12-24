При встрече с Зеленским в Вашингтоне Байден вел себя осторожно. Он делал все для того, чтобы не дать украинскому президенту втянуть США в открытый конфликт с РФ.

По этой причине Зеленский не смог добиться от американских властей решения всех своих задач. Хотя Байден пообещал оказание пакета военной помощи общей суммой в 1,85 млрд долларов, в который войдут ЗРК Патриот.

А вот ракеты большей дальности и танки Вашингтон в Киев отправлять не будет, хотя Зеленский очень на них настаивал. В Америке пояснили, что танки M1 Abrams приведут к серьезным трудностям в использовании на Украине. А что касается ракет большой дальности, то этот отказ Байден объяснил разногласиями с НАТО.

Лидеры США и Украины в ходе разговора упоминали и тему мирного разрешения конфликтов. Но видение мирных переговоров у каждого из президентов свое. Зеленский хотел бы того, на что Россия никогда не согласится.