Как отмечает «Русская весна», после совместной встречи украинского и американского президентов они провели совместное выступление перед журналистами. В ходе своего выступления Джо Байден назвал украинского лидера не «Зеленским», а «Биленским». Соответствующий видеофрагмент с совместного выступления двух президентов был опубликован в Telegram-канале издания.

Во время своих рассуждений о намерениях Киева и Вашингтона начать мирные переговоры по украинскому кризису, Джо Байден сбивчиво назвал украинского лидера «президентом Биленскми». Стоявший рядом Владимир Зеленский никак не отреагировал на такое заявление американского президента.

Напомним, что американские политики не утруждают себя запоминанием имен и фамилий своих вассалов. Еще в марте 2022 года Нэнси Пелоси, занимающая пост спикера палаты представителей Конгресса США, назвала Украину «Уханью», а президента страны Владимира Зеленского «Керенским».