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Журналисты в США пишут о том, что между властями Вашингтона и Киева начались серьезные разногласия.

Обозреватели издания Washington Post сообщили о конфликте между лидерами стран – Байденом и Зеленским. Причина – разные планы относительно будущего Украины.

Поездка Зеленского в Белый дом привела к разногласиям между союзниками. Вероятно, что их стратегии относительно украинского конфликта разошлись, написали в американском издании.

Александр Ситников, обозреватель портала «Свободная пресса», ссылаясь на украинские источники, рассказал, что в ходе визита Зеленского в Белый дом американские власти ему поставили дедлайн по прекращению конфликта. В ином случае Зеленскому придется идти на мирное разрешение конфликта с Москвой.

В источнике говорится, что Вашингтон дал время Киеву до весны следующего года.

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