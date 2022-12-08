Статья об исследовании негативного воздействия бактерий полости рта на человеческий организм была опубликована в журнале Journal of Dentistry. Группа ученых из Плимутского университета смогли обнаружить, что бактерии, которые обычно вызывают различные инфекции в полости рта, могут также стать причиной возникновения опасного абсцесса мозга.

Ученые проанализировали 87 медицинских карт пациентов, которые обратились в клинику с абсцессом мозга, и сделали анализ микроорганизмов, которые стали возбудителями опасного заболевания. Удалось установить точную причину патологии у 35 пациентов, однако у 52 пациентов точная причина болезни установлена не была.

Ученые смогли установить, что у 52 пациентов в мозгу в три раза чаще обнаруживались бактерии из полости рта. Также у этой группы пациентов было повышенное количество бактерий, вызывающих фарингит, Streptococcus aanginosus. Также эти бактерии очень часто приводят к возникновению и зубного абсцесса.