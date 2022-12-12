Китайское издание Baijiahao опубликовало материал, в котором осветило извечную тему, о жизни и смерти. Автор материала указывает, что на протяжении всего своего существования, человечество мечтает об одном – обрести бессмертие.

Люди появились на планете Земля не так давно. Первые признаки населения человеком планеты датируется несколькими тысячами лет тому назад. За этот период люди стали полноправными хозяевами Земли. Однако человечество не всегда действует разумно, часто поступки людей приводили к огромному вреду. Древние правители все время старались обмануть смерть, однако еще ни одному человеку не удалось этого сделать.

Автор материала отмечает, что геронтологи смогли определить, почему человеческая жизнь имеет конец. Оказывается, что с каждым делением клеток в нашем организме, теломеры, которые находятся на концах хромосом, каждый раз укорачиваются. И на сегодняшний день, ученые еще не смогли найти способ для того, чтобы «заставить» теломеры не укорачиваться. Еще одни ученые заняты процессом создания новой формы бессмертия – переноса человеческого сознания в компьютер. Однако этот вопрос еще совсем мало изучен.

Стоит отметить, что некоторые ученые утверждают, что бессмертие ничего хорошего не даст человеку. В пример они приводят разновидность медуз, которые способны омолаживаться. Однако с каждым новым циклом жизнь медузы становится более хрупкой, а структура организма упрощается. Скорее всего, если будет найден «эликсир бессмертия», то процесс эволюции пойдет в обратную сторону и человек потеряет власть на Земле.