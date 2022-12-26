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В Башкирии распродали с молотка машины Ильдуса Шайбакова, известного как «золотой гаишник», пишет «РБК Уфа». По информации Росимущества, два автомобиля были реализованы по цене в 5,3 млн рублей при изначальной стоимости в 2,2 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 150, принадлежащий гаишнику, пожелали купить 133 участника аукциона. Автомобиль был выставлен за 1,27 млн рублей. Победил в аукционе Валерий Никитин, который заплатил за транспортное средство 3,05 млн рублей.

Автомобиль Skoda Kodiaq Style Plus изначально предлагался по цене в 923 тысячи рублей. В итоге машину выкупил Ильдар Муратов, транспортное средство обошлось ему в 2,3 млн рублей.

Ильдус Шайбаков, сотрудник ГИБДД, в 2021 году был обвинен в организации преступного сообщества. Туда же входили шесть его коллег. По информации следствия, преступники брали взятки за то, что незаконно выдавали водительские удостоверения.

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