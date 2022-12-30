Приобретение Австралией атомных подводных лодок в рамках сделки AUKUS «подрывает оборонную самодостаточность страны», в то время как субмарины с обычными двигателями более отвечали бы потребностям флота, заявил бывший офицер разведки австралийской армии Клинтон Фернандес в газете Sydney Morning Herald. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Нет никаких сомнений в том, что подводные лодки являются важным оборонительным средством такой морской державы, как Австралия. Они повышают ставки для любого противника, планирующего враждебные действия против нас. Субмарины дороги, но средства противодействия им гораздо дороже. Они позволяют правительству действовать в любое время по своему выбору и при любом реалистичном сценарии угрозы», – отмечает Фернандес.

По его мнению, «интересам обороны Австралии лучше отвечали бы подводные лодки с обычными двигателями, а не атомные». Подводные лодки с воздушно-независимыми двигателями (AIP) – проверенная технология. Они погружаются так же глубоко, как и атомные подводные лодки (АПЛ), и могут месяцами скрываться в каком-либо районе, и могут до трех недель не всплывать на поверхность, чтобы перезарядить свои батареи. Притом их водородные топливные элементы и двигатели Стирлинга работают намного тише, чем АПЛ, которые имеют большие зубчатые зацепления между паровыми турбинами и гребными винтами, а также должны поддерживать работу насосов охлаждения реактора.

Подводные лодки AIP также легче, и потому лучше подходят для операций на мелководье. Они значительно дешевле, чем лодки с атомными двигателями, а это означает, что их можно закупить гораздо больше, и с меньшим набором работ по техническому обслуживанию на месте в течение всего срока службы.

«Япония, Южная Корея и Сингапур используют подводные лодки с независимыми от воздуха двигательными установками, как и Норвегия, Швеция, Германия, Испания, Португалия и Италия. Как и Израиль, ядерное государство», – напоминает австралийский эксперт.

Как утверждал бывший подводник и сенатор Рекс Патрик, Австралия могла бы иметь 20 современных серийных подводных лодок, построенных в Австралии и модернизированных австралийской промышленностью, за 30 миллиардов долларов. Напротив, восемь атомных лодок потребуют затрат до 171 миллиарда долларов.

Обычные подводные лодки позволили бы высвободить финансовые средства, чтобы Австралия смогла приобрести больше истребителей, а также принять важнейший пакет мер по обеспечению устойчивости промышленности стоимостью 40 миллиардов долларов, модернизировать национальный транспортный флот, ракеты большой дальности и другие артиллерийские системы, вертолеты общего назначения, переносные зенитные ракеты и многое другое.

«По прошествии недель и месяцев мираж австралийских атомных подводных лодок будет оставаться заманчивым, но столь же недоступным», – указывает Фернандес, и добавляет: Скотт Моррисон (прежний премьер-министр, одобривший сделку AUKUS, тем самым «подорвал оборонную самодостаточность».

Эксперт поясняет: в конечном итоге АПЛ будут размещены в Австралии с австралийскими флагами и персоналом, но по сути это – американские лодки, эксплуатируемые в интересах США. «Мы платим им за то, чтобы они разместили часть своего нынешнего и будущего флота в Австралии», – подчеркивает эксперт.

АПЛ по сделке AUKUS создают еще одну проблему, связанную с Договором о нераспространении ядерного оружия. На подводных лодках США и Великобритании используются реакторы, использующие в качестве топлива уран оружейного качества – с обогащением 93,5%. Австралия станет первым государством, не обладающим ядерным оружием, которое приобретет атомные подводные лодки, и для них потребуется такой же высококачественный уран, как и для остального флота США.

Австралии придется работать с МАГАТЭ, чтобы выяснить, как учитывать делящийся материал, не раскрывая секретную информацию о конструкции морского реактора. Иран, Бразилия, Южная Корея и другие страны могли бы использовать прецедент Австралии для разработки или приобретения боевых кораблей с ядерными двигателями.