Как сообщает издание «Российская газета», аудитория телевизионного канала CNN в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) подвергла критике внешний вид украинского президента Владимира Зеленского, в котором он прибыл на совместную встречу с американским лидером Джо Байденом.

Напомним, что Владимир Зеленский явился на встречу с президентом в одежде, которая совершенно не соответствовала «протоколу». Украинский президент был одет в свои, ставшие уже для него повседневными, брюки-карго цвета хаки и толстовку в тон, на которой был изображен небольшой национальный герб Украины. Во время всех своих предыдущих онлайн выступлений или обращений, записанных на камеру, он были одет примерно в таком же стиле.

Американская аудитория отметила, что такого неуважительного отношения к американскому президенту в его Овальном кабинете еще ни разу не появлялся ни один из предыдущих приглашенных на официальную встречу политиков. Как отметил один из пользователей соцсети, в Вашингтоне нет необходимости носить военную одежду на официальном приеме. Другой комментарий гласил, что кому-то следовало одолжить Зеленскому свой пиджак. Еще один комментатор выразил удивление, неужели США так мало выделяют финансово помощи Украине, что у их президента нет денег даже на покупку костюма.