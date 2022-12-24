Как сообщает РИА Новости, аудитория американского издания New York Post выразила свое мнение насчет российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

В материале американского издания обозреватель Эван Симко-Беднарски раскрыл технические характеристики нового российского ракетного комплекса, который в США уже окрестили «Сатаной-2». Сообщается, что «Сармат» должен будет заменить собой устаревшие стратегические ракеты РС-20В «Воевода», которые базируются в шахтах. Новую МБР «Сармат» сначала поставят на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении из-за его стратегического местоположения.

Пользователь с ником Stuart Levine написал, что Путин решил назвать свою новую ракету в честь сонного Джо. Другой пользователь с ником IRISH написал, что зачем раздувать из этого материала сенсацию, ведь Россия имеет точно такое же право защищать свою территорию, как и любая другая страна. А вот пользователь с ником Mark Werner иронично поинтересовался, есть ли в записной книжке Путина домашний адрес Джо Байдена в Дэлавере.