ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аудитория французского издания Le Figaro положительно оценила тот факт, что ФИФА отказали транслировать речь украинского президента Владимира Зеленского перед финалом Чемпионата мира по футболу. Многих французских пользователей эта новость порадовала, так как они считают, что украинскому президенту нужно уделять меньше внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели Le Figaro подчеркнули, что Зеленский стремится использовать любую возможность, чтобы публично выразить свои требования к союзникам, которые жертвуют своими интересами ради Украины.

Так один из комментаторов написал, что доволен таким решением ФИФА, так как уже складывалось впечатление, что «Зеленский стал хозяином мира». Еще один пользователь отметил, что необходимо в меньшей мере политизировать футбол.

А вот читатель под ником TIESSE DI HOYE припомнил, что Зеленский множество своих мирных посланий передавал во время своей избирательной кампании. Но став президентом, он не исполнил ни одного своего обещания. Напротив, он сделал все, прямо противоположное своим словам.

Вам может понравиться

Мэр Харькова сообщил о значительных инфраструктурных разрушениях города

Мэр города Харьков Игорь Терехов сообщил о том, что после массированных обстрелов со стороны ВС РФ энергетическая система города понесла значительные разрушения. В своем Телеграм-канале Терехов написал, что «есть колоссальные

Sohu: Российские БМПТ «Терминатор» серьёзно потрепали украинские войска

В ходе российской специальной военной операции на Украине боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» смог успешно проявить себя на поле боя, делает вывод китайский портал Sohu, и оценивает перспективы этого

Видео с зачисткой Яковлевки бойцами ЧВК «Вагнера» было опубликовано в Сети

Военный корреспондент Ярем в своем Telegram-канале опубликовал кадры с зачисткой населенного пункта Яковлевка, которая производилась усилиями штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Передовые отряды «музыкантов» занимаются зачисткой населенного пункта, пока основные подразделения