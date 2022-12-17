Аудитория французского издания Le Figaro положительно оценила тот факт, что ФИФА отказали транслировать речь украинского президента Владимира Зеленского перед финалом Чемпионата мира по футболу. Многих французских пользователей эта новость порадовала, так как они считают, что украинскому президенту нужно уделять меньше внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели Le Figaro подчеркнули, что Зеленский стремится использовать любую возможность, чтобы публично выразить свои требования к союзникам, которые жертвуют своими интересами ради Украины.

Так один из комментаторов написал, что доволен таким решением ФИФА, так как уже складывалось впечатление, что «Зеленский стал хозяином мира». Еще один пользователь отметил, что необходимо в меньшей мере политизировать футбол.

А вот читатель под ником TIESSE DI HOYE припомнил, что Зеленский множество своих мирных посланий передавал во время своей избирательной кампании. Но став президентом, он не исполнил ни одного своего обещания. Напротив, он сделал все, прямо противоположное своим словам.