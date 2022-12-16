Как сообщает РИА Новости, аудитория известной китайской газеты «Гуанча» выразила солидарность с высказыванием российского лидера Владимира Путина о взаимных отношениях Европы и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день отдельные лидеры европейских стран начали осознавать, что международная политика США приведет ЕС к полной деиндустриализации. Также он добавил, что некоторые политики ЕС даже осмелились высказывать свое недовольство по отношению к политике США. Однако Путин резюмировал, что если европейские лидеры столько лет позволяли США вытирать об себя ноги, то чего в итоге они хотели.

Китайский читатель написал в комментарии, что он восхищается способностью Путина точно описывать реальную ситуацию. Он добавил, что каждая речь российского лидера похожа на меткое попадание острого дротика прямиком в цель. Второй комментарий гласит, что действительно ситуация выглядит так, что ЕС само пытается подставить собственное лицо США, чтобы те вытерли об него свои ноги. Еще один читатель написал, что ЕС можно сравнить с половым ковриком для Штатов.