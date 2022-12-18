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Как сообщает РИА Новости, аудитория польского издания Dziennik Gazeta резко отреагировали на заявление главного польского коменданта полиции Ярослава Шимчика по поводу взрыва в его кабинете.

Польский генерал, выступая в эфире радиостанции RMF, сделал заявление, что он случайно произвел выстрел из подаренного ему на Украине гранатомета в своем кабинете. По его словам, он думал, что подаренное ему оружие было использованным и не представляет никакой угрозы. Скорее всего, речь идет о немецком гранатомете RGW-90.

Один из польских читателей с ником Twoj_nick_ написал, что ему совершенно непонятно почему весь мир отправляет на Украину вооружения из своих запасов, в украинские власти раздают его как подарки всем желающим. Еще один читатель с ником lolandi написал, что наверное Зеленский так сильно хотел похвастаться, что подарил настоящий заряженный гранатомет.

Подытожил все комментарии пользователь с ником Tolo, который написал, что ему непонятно, почему государственные служащие Польши, занимающие такие высокие посты, не отдают полученные подарки в специальные органы для проверки на предмет прослушивающих устройств или взрывчатых веществ. А также читатель добавил, что ему вообще не понятно, как цивилизованные люди могут дарить друг другу гранатометы.

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