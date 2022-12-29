Аудитория немецкого издания Die Welt подвергла критике слова украинского президента, который заявил, что Запад перестал опасаться Россию. Многие из немецких пользователей связали эти слова Владимира Зеленского с его недавним визитом в США. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Один из пользователей написал, что Зеленский не может озвучивать мнение всех на Западе. Еще один комментатор решил напомнить украинскому лидеру о том, что Россия располагает достаточным количеством ракет, способных нанести серьезное поражение.

Следующий комментатор подчеркнул, что Владимир Зеленский живет в параллельной реальности. «Такая мания величия…», – написал он. Все вышесказанное зарезюмировал еще один из читателей издания, который написал: «Что же случилось бы с Евросоюзом без этого спасителя?». Он отметил, что Зеленский занимается переправкой потоков финансов «своим коррумпированным последователям».

Напомним, что накануне, Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде Украины. В ходе своего обращения он заявил, что Украина помогла Западу обрести себя и перестать бояться Российскую Федерацию.