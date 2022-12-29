Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», российские вооруженные силы продолжают вести активные боевые действия на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Очередного успеха в борьбе с ВСУ добилась российская артиллерия.

Российские артиллеристы из группировки «Отважных» ликвидировали позиции бойцов вооруженных сил Украины, которые были расположены в окрестностях населенного пункта Сватово. Военнослужащие ВС РФ при помощи беспилотного летательного аппарата смогли выявить позиции украинских военных, которые находились в лесопосадке.

После определения координат, российские артиллеристы смогли нанести точный удар по выявленным позициям. Контроль поражения цели продолжали вести российские бойцы с беспилотного летательного аппарата. Соответствующее видео с поражением позиций украинских военнослужащих было опубликовано на портале «Русская весна». Сообщается, что ранее на этой же позиции спецназ «Отважных» поразил танк ВСУ из ПТРК.