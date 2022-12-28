Артиллеристы Донецкой народной республики в составе первого армейского корпуса поразили огнем гаубицы и бронированную технику украинских военных.

Представитель пресс-службы Народной милиции Донецка проинформировал о том, что в результате нанесенных ударов было ликвидировано несколько единиц военной техники ВСУ. Также были уничтожены украинские артиллерийские расчеты.

В сообщении говорится, что донецкие артиллеристы для ударов использовали «Краснополь». Это 152-мм высокоточные снаряды управляемого типа.

Наводить удары на цели противника помогают данные полученные с беспилотного летательного аппарата, оснащенного технологией лазерного целеуказания.

Днем ранее были опубликованы кадры, как российские военные при помощи снаряда «Краснополь» уничтожили танк ВСУ.