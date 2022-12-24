Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал SM-News, российские вооруженные силы продолжают выбивать противника из укрепрайонов, которые расположены в окрестностях населенного пункта Артемовск. В штурме города используются все виды и системы вооружений российской армии. Обстрел позиций ВСУ ведется из ствольной и реактивной артиллерии, танков, а также тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Об ожесточенных боях в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) сообщают также военные корреспонденты портала «Русская весна». В штурме города принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями вооруженных сил России.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля по указу российского президента Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является защита мирного населения республик Донбасса. В рамках СВО с 10 октября российская армия начала наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Вам может понравиться

Рогозину сделают операцию из-за ранения, полученного в результате обстрела гостиницы в Донецке

Как сообщает РИА Новости, бывший генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что ему предстоит пройти операцию из-за ранения, которое он получил в результате обстрела гостиницы, расположенной

Американский офицер в отставке считает главной проблемой для ВСУ время

Отставной офицер пехоты американской армии Брент Иствуд рассказал, что временной фактор играет не на пользу армии ВСУ в ходе специальной военной операции. Относительно визита украинского президента Зеленского в Белый дом

ВС России ведут активные боевые действия в южной части Артемовска

Российские военнослужащие шаг за шагом вытесняют украинских боевиков из Артемовска (укр. Бахмут). Сейчас активные боевые действия ведутся уже в южных районах города. Бойцы российской армии продвинулись до улицы Федора Максименко