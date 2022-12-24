Как сообщает портал SM-News, российские вооруженные силы продолжают выбивать противника из укрепрайонов, которые расположены в окрестностях населенного пункта Артемовск. В штурме города используются все виды и системы вооружений российской армии. Обстрел позиций ВСУ ведется из ствольной и реактивной артиллерии, танков, а также тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Об ожесточенных боях в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) сообщают также военные корреспонденты портала «Русская весна». В штурме города принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями вооруженных сил России.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля по указу российского президента Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является защита мирного населения республик Донбасса. В рамках СВО с 10 октября российская армия начала наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.