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Алексей Арестович, занимающий должность советника офиса президента Украины, заявил, что российские вооруженные силы накапливают ресурсы, чтобы организовать новое масштабное наступление на территории Украины. По его словам, в данный момент российская армия пытается истощить ВСУ, чтобы в последующем нанести сильный удар с целью перехватить стратегическую инициативу.

Во время своего общения с Марком Фейгином Алексей Арестович сообщил, что российские вооруженные силы могут сформировать действительно хорошо подготовленные подразделения уже к январю-февралю следующего года.

Также Арестович отметил, что на территории Белоруссии российская армия совершает отвлекающие маневры. По его словам, российское командование делает это целенаправленно, чтобы Украина вынуждена была держать достаточно большое количество сил и средств на границе с Белоруссией. Арестович уверяет, что украинское командование прекрасно понимает и готовится к данному развитию ситуации.

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