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Как сообщает «Московский комсомолец», 15 декабря должно состоятся заседание суда по уголовному делу против мобилизованного военнослужащего, вступившего в конфликт с командиром. Александр Лешков был арестован за перепалку с командиром во время проведения строевого смотра на сборном пункте в Подмосковье. Инцидент произошел 13 ноября 2022 года.

Находясь в СИЗО «Матросская Тишина» Лешков дал интервью корреспонденту «Московский комсомолец». Он рассказал свою версию произошедшего и извинился за свое поведение. Однако, вряд ли он сможет отделаться одним извинением, так как Лешкову за данный поступок грозит до 15 лет лишения свободы.

Военнослужащий рассказал, что в военкомат пришел добровольцем. Но во время подготовки к отправке в зону СВО, его стали возмущать моменты проведения занятий с офицерами, проблемы с экипировкой и прочие нюансы. Во время одного из строевых смотров он решил донести до руководства все свои претензии. Когда в разговор вмешался подполковник Денис Мазанов, то Лешков высказал все в грубой форме и даже оттолкнул подполковника. В итоге, он признается, что сожалеет о случившемся и заявляет, что не имел злого умысла, причинить Мазанову боль.

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