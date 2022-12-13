Обозреватель издания «Свободная пресса» опубликовал материал, согласно которому Арабатская стрелка имеет большое стратегическое значение. По словам экспертов, в планы ВСУ входит атака трассы между Новоалексеевкой и Геническом. Также существует угроза атак на Арабатскую стрелку, которая имеет огромное стратегическое значение. ВСУ хотят занять позиции на «Арабатке», чтобы иметь возможность атаковать территорию Крыма дальнобойными РСЗО.

Автор материала сообщает, что по данным представителей Росавтодора, водителям грузовых автомобилей, грузоподъемность которых превышает полторы тонны, теперь запрещено передвигаться по Крымскому мосту. Поэтому они должны пользоваться паромом или ехать по сухопутной переправе. На данный момент сухопутный проезд представляет собой трасса Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Геническ.

Есть еще один сухопутный коридор, ведущий к Керченскому полуострову. Речь идет о грунтовой дороге на Арабатской стрелке, представляющей собой колею длиной более ста километров. По итогу, данная дорога, распложенная на косе северо-западного побережья Азовского моря, теперь является объектом стратегического значения.