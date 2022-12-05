На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Пекина американская корпорация Apple намерена перенести часть производства своих планшетов iPad в Индию. Соответствующие переговоры с правительством страны уже ведутся. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники – передаёт “Лента.ру”.

Ещё одним фактором, который заставляет Apple рассматривать перенос производства, являются жёсткие антиковидные ограничения, действующие в Китае. Из-за них логистические цепочки нарушены и когда будут восстановлены, неизвестно. В то же время специалисты отмечают, что вряд ли перенос производства iPad в Индию произойдёт уже в ближайшее время. Проблема в недостатке квалифицированных специалистов в этой стране.

В Индии уже действуют производственные линии Apple. На них, в основном, собирают старые модели iPhone. Аналитики отмечают, что американский технологический гигант активно действует в азиатских странах, увеличивая производство смартфонов и прочей техники за пределами КНР.