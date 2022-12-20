Директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с журналистами Pravda.ru сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск (Бахмут) не был афиширован из-за возможности обстрелов по колонне делегации.

На сегодняшний день город Артемовск полностью простреливается вооруженными силами России. И если бы о визите украинского лидера было сообщено заранее, что, к примеру, минометный снаряд мог попасть по «нужному кварталу».

Анпилогов подчеркнул, что президентом Украины не были посещены передовые позиции. Хотя пресс-секретарем Зеленского было сказано обратное. Но Анпилогов отметил, что, скорее всего, Зеленский был на отдаленных от линии боевого соприкосновения позициях, которые не являются передовыми.

Там украинский лидер сделал массу необходимых снимков в компании заранее подготовленных военнослужащих. Он отметил, что сейчас украинские боевики ведут оборону в напоминающих болото окопах, по которым ведется обстрел со стороны артиллерии ВС РФ. И фотографии Зеленскогго будут отличаться от тех условий, в которых находятся солдаты ВСУ на передовой.