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Власти Турции начали переговоры с Москвой о том, чтобы открыть воздушное пространство Сирии. Это необходимо, чтобы провести специальную операцию против РПК – Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в стране. Об этом рассказал Хулуси Акар, глава Министерства национальной обороны Турции, пишет «Коммерсант».

Акар заявил, что в стране ведется работа, направленная на то, чтобы нейтрализовать организацию террористов. Совместно с русскими обсуждается вопрос открытия воздушного пространства. Ведутся трехсторонние переговоры – Турция – Сирия – Россия.

Начиная с 20 ноября, Турция начала проводить воздушную операцию против РПК, которая дислоцируется в северной части Сирии. Были нанесены удары по городу Кобани, а также по северной части Ирака.

Тайип Эрдоган, глава Турции, сообщил, что воздушная операция проходит успешно, но добавил, что вероятно будет проводиться и наземная операция.

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