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Военный аналитик, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что американские специалисты начали обучение военнослужащих ВСУ работе и обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot еще до того, как было принято решение их поставки на Украину.

Именно поэтому, по словам аналитика, сложно предсказать, когда ВСУ смогут начать применять американские ЗРК на Украине. Он подчеркнул, что в мирный период на подготовку работы с ЗРК Patriot мог уйти целый год, но сейчас все может идти гораздо быстрее.

Также Василий Кашин подчеркнул, что комплексы Patriot несут в себе цель спасения противовоздушной обороны ВСУ после того, как у них полностью закончатся снаряды для комплекса С-300. Ежедневно Украиной расходуется огромное количество ракет С-300, запас которых уже должен быть на исходе. Поэтому, по мнению Кашина, рано или поздно ракеты закончатся, тем более, российская сторона смогла уничтожить определенное количество новых комплексов С-300.

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