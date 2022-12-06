Обозреватель издания The American Conservative Питер Ван Бурен в своем материале написал, что переговорный процесс является единственным «реальным» вариантом завершения специальной военной операции на Украине. Автор материала пишет, что любые военные действия в конечном итоге все равно завершаются переговорным процессом. Именно поэтому Питер ванн Бурен своей статьей призывает все стороны, замешанные в конфликте, приступить к переговорам о достижении мира.

По словам обозревателя, наложение санкций на Российскую Федерацию никак не влияют на прекращение конфликта. Именно поэтому необходимо проводить переговорный процесс. Стоит отметить, что журналист Питер Ван Бурен участвовал в боевых действиях на территории Ирака.

Напомним, что армией ВС РФ продолжается ведение специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Начиная с 10 октября Российская Федерация производит массированные ракетные атаки на военную и энергетическую структуру по всей территории Украины.