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Как сообщает в своем материале издание «Московский Комсомолец», во время заседания Высшего евразийского совета в Бишкеке, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, пришли положительные новости из Казахстана. Правительственное агентство Казахстана, которое занимается развитием и регулированием финансового рынка, официально разрешило местным банковским учреждениям работать с российской платежной системой «Мир».

Однако, как оказалось, инициатива принятия такого решения исходила от Министерства финансов США, которое разъяснило свою позицию, что не возражает против использования банковских карт с платежной системой «Мир» частными лицами. Причем данное решение было принято как раз во время встречи в Бишкеке.

Также удивило и заявление Ангелы Меркель, бывшего канцлера ФРГ, о том, что Минские соглашения подписывались лишь с одной целью – дать Украине дополнительное время для подготовки к войне с Россией. Причем данное заявление полностью оправдывает действия Владимира Путина, так как немецкий лидер призналась, что выполнять мирные соглашения никто не собирался. Таким образом, Джо Байден и Ангела Меркель помогают Владимиру Путину обосновать правоту своей позиции.

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