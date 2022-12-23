Брент Иствуд, офицер американской армии в отставке, написал в публикации для издания 19FortyFive, что Украина не сможет своевременно воспользоваться поставленным ЗРК Patriot. По его заявлению, военным Украины потребуется много времени, чтобы научиться пользоваться Патриотами в нужных целях.

В своей публикации Иствуд подробно разобрал ситуацию с зенитно-ракетными комплексами, которые включили в очередной пакет военной помощи Зеленскому. По мнению автора, эти поставки – бесполезны на сегодняшний момент, и это тот случай, когда время работает против Киевского режима.

Иствуд уточнил, что система Патриот – сложная, по этой причине обучение займет много времени. Он считает, что украинским солдатам понадобятся долгие месяцы подготовки.