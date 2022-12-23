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Отставной офицер пехоты американской армии Брент Иствуд рассказал, что временной фактор играет не на пользу армии ВСУ в ходе специальной военной операции. Относительно визита украинского президента Зеленского в Белый дом развелось множество противоречий. Наряду с тем, что визит Зеленского переполошил американскую общественность, про основную цель главы украинского государства большинство американцев не в курсе.

Владимир Зеленский прилетел в США не просто с просьбой увеличения военной и финансовой помощи, а также изменения вида вооружения для нужд ВСУ. Зеленский потребовал от Вашингтона современные системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты повышенной дальности, американские БПЛА, танки и самолеты. На данный момент США решили выделить Киеву только лишь зенитно-ракетный комплекс Patriot и различного рода боеприпасы.

По словам Брента Иствуда, что даже если Украина и получит запрашиваемые виды вооружения и военной техники, то самым главным сдерживающим фактором для ВСУ все равно будет время. Он отметил, что чем сложнее система, тем больше времени будет требоваться на ее транспортировку на передовую. К тому же, чтобы с нуля обучиться использовать ЗРК Patriot украинским военнослужащим понадобится несколько месяцев.

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